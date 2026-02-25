Raúl Asencio sale en camillas y enciende las alarmas en Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del partido entre Real Madrid y Benfica, por la ida del playoffs en la Champions League, el cuadro merengue encendió las alarmas sobre el estado físico de uno de sus futbolistas: Raúl Asencio.

El zaguero preocupó a todos los presentes que lo vieron tendido en el terreno de juego, tras chocar fuertemente en una jugada con su compañero Eduardo Camavinga y caer de forma abrupta en el campo del Bernabéu.

Aunque Camavinga también cayó de forma estrepitosa, la peor parte se la llevó el defensor, quien quedó varios minutos tirado en el gramado, mientras los servicios médicos merengues le atendían.

Después de toda la revisión, el zaguero no pudo reponerse de la caída y fue sacado del terreno de juego, para que su lugar en el campo lo tomara David Alaba al minuto 77'.

Real Madrid preocupado con esta baja

La lesión de Asencio no pasa desapercibida para el cuadro madridista, sobre todo porque es una zona del campo en la que ya acumula una baja sensible con Dean Huijsen.

La única buena noticia recientemente se dio con la vuelta de Antonio Rudiger, que estuvo alejado de los campos y le costó volver a su mejor estado físico.

En medio de todo, Real Madrid pudo celebrar el objetivo en la serie y pasar a los octavos de final del torneo, tras ganar en la vuelta 3-1 y dejar el global con pizarra de 4-1.