A defender la casa: Francisco Arrieta contra los invitados en el Rebel Stakes el domingo

El hipódromo de Oaklwan Park tendrá este fin de semana una doble jornada hípica donde incluye varias pruebas selectivas, entre ellas las clasificatorias para el Kentucky Derby para machos y el Kentucky Oaks para potras de tres años y contará con su actual jockey campeón de meeting, el zuliano Francisco Arrieta.

Estados Unidos: Las montas de Stakes de Pancho Arrieta

La primera prueba de grado del fin de semana de Francisco Arrieta será en la jornada de carreras del sábado en el Razorback Stakes G3 de $500.000 reservado para purasangres de cuatro y más años en recorrido de 1.700 metros en arena donde montará al seisañero Echo Again en una prueba donde reaparece el tordillo Sandman.

Después, en la programación de carreras del domingo 1 de marzo del 2026, “Pancho” Arrieta tiene hasta siete compromisos de montas y dos de ellas serán en las más importantes de la agenda, previamente participará en un Allowance de $125.000 con el ejemplar Map The Stars.

La primera selectiva de grado del domingo para Arrieta será en la novena carrera con el Honeybee Stakes G3 de $750.000 para potras de tres años donde el criollo hará correr a la potra Counting Stars del trainer Mark Casse.

Por último, en la jornada principal de la tarde del domingo, Francisco Arrieta montará al tresañero Bravaro del reconocido Saffie Joseph Jr. en el Rebel Stakes G2 de 1 millón de dólares en recorrido de 1.700 metros en arena y con 100 puntos que permiten soñar con un puesto en el Kentucky Derby del próximo 2 de mayo en el mítico óvalo de Churchill Downs en el condado de Kentucky, Louisianna.