Acumula 47 meses y 5 días sin ganar, pero este domingo es el ejemplar a batir en La Rinconada

El calendario hípico de 2026 en el Hipódromo La Rinconada continúa este domingo 1 de marzo. La cartelera presenta una apasionante programación de doce competencias que iniciará a la 1:00 de la tarde. En esta jornada, la afición disfrutará de un 5y6 nacional de alta paridad, aunque la reunión carece de pruebas selectivas o de grado.

Un desafío contra el tiempo: La Rinconada Yegua Victoria

Dentro de la décima jornada de la temporada, destaca la participación de un ejemplar con una trayectoria singular. Se trata de una yegua que, tras 60 presentaciones en la pista, apenas posee dos triunfos en su cuenta personal bajo la tutela de diversos entrenadores.

Su éxito más reciente data del 20 de marzo de 2022. En aquella ocasión, logró la victoria con la monta de Robert Capriles y bajo el entrenamiento de Jesús Romero Rojas. Desde entonces, han transcurrido 3 años, 11 meses y 5 días sin que la zaina logre visitar nuevamente el recinto de ganadores. La expectativa crece entre los apostadores, quienes analizan si este domingo finalmente romperá la racha negativa.

Otro reto: Hándicap Jinete Decima Reunión

Mauro Viera inscribió nuevamente a La Dama. La yegua de nueve años exhibe una notable mejoría en sus dos actuaciones previas; sin embargo, enfrentará un obstáculo adicional: un severo hándicap de 57 kilos. El jinete profesional Reniel Rondón tendrá la responsabilidad de gestionar este peso en una competencia especial para yeguas de 7 y más años, ganadoras de una y dos carreras.

La prueba reparte un premio total de $28.730 y cuenta con una nómina de siete participantes. Según los primeros análisis, la lucha por el primer lugar se centra en un trío de favoritas: La Dama, Princesa Lucía y Mi Catira Emma.

Primera Victoria 2026: La Rinconada Jinete Entrenador Yegua

El escenario está listo para una de las historias más interesantes de la tarde. La moneda está en el aire para La Dama, que bajo el entrenamiento de Mauro Viera y la monta de Reniel Rondón, buscará desafiar tanto al hándicap como a las estadísticas. La cita es este domingo a la 1:00 p.m., en una jornada donde la perseverancia podría encontrar, finalmente, su recompensa en el óvalo de Coche.