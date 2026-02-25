El Santiago Bernabéu recibe a Benfica con esta pancarta en contra del racismo

Suscríbete a nuestros canales

Este 25 de febrero la Champions League vuelve a sus noches mágicas y uno de los duelos más esperados es el Real Madrid-Benfica. Justamente, el marco parece inmejorable, con el ambiente que existe en el estadio Santiago Bernabéu.

El propio recinto madridista ha recibido la visita del equipo portugués con algo adicional, que se esperaba para la vuelta de esta serie en el playoffs. Se trata de una pancarta, con un mensaje claro: "No al racismo".

Este escrito no viene de casualidad, sino que está relacionado a los hechos ocurridos en la ida entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr, quienes protagonizaron un cruce de palabras, del que el brasilero acusó haber recibido un insulto racista por el argentino.

Real Madrid y Benfica por el duelo decisivo en el Bernabéu

Este partido no es uno cualquiera, porque justamente define lo que será de ambos clubes en esta edición de Liga de Campeones. Con la serie arriba para los merengues, después de ganar en la ida 0-1, los dirigidos por Álvaro Arbeloa quiere sellar su boleto a los octavos de final.

Por su parte, la oncena de José Mourinho -que no puede estar presente en el partido por sanción- quiere apagar la fiesta en el Bernabéu y dejar al equipo blanco en el camino de su competición favorita.

Todo está abierto ahora mismo entre Real Madrid y Benfica, que han llegado a este playoffs tras no poder meterse dentro de los primeros ocho equipos en la tabla de posiciones de la fase de liga.