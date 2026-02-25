Grand Slam Smile, llega para conquistar su noveno triunfo en carreras de stakes este sábado Santa Anita Park

Este sábado el hipódromo de Santa Anita Park, ubicado en Arcadia, California, tendrá una cartelera de nueve competencias que incluyó el Buena Vista Stakes G2 valorado por $200,000 en distancia de una milla en pista de grama.
Siete yeguas maduras fueron inscritas especialistas en superficie de césped, en la que destacada la ocho veces ganadoras en pruebas de stakes, Grand Slam Smile, regresa para conquistar este evento selectivo pautado para para séptima de cartelera el 28 de febrero.
Grand Slam Smile, en la conquista de su noveno stakes
La séptima carrera la jornada sabatina fue reservada para el Buena Vista Stakes G2 de $200,000 en distancia de una milla en pista de grama, que atrajo a siete yeguas maduras especialistas en la superficie. Grand Slam Smile, hará la segunda presentación en pruebas de Grado en una campaña de 17 presentaciones.
La hija de Smiling Tiger por Royal Grand Slam por Grand Slam, ha conquistado 10 victorias en 17 presentaciones, ocho de ellas han sido en stakes, en la que ha demostrado su destreza en cualquier superficie. Sus stakes se han dividido en cinco en tierra y tres en césped.
Grand Slam Smile, tiene un nuevo jinete para Buena Vista Stakes G2: Kazushi Kimura, actualmente segundo en la clasificación de Santa Anita. Su jinete habitual, William Antongeorgi III, corre en Turfway Park.
Grand Slam Smile, tendrá a seis rivales de postín
Princesa Moche (Per) y Vibez, que obtuvo un doblete en el Megahertz Stakes (G3T) el 31 de enero, también estará presente en el Buena Vista Stakes G2, que la diferencia fue de pescuezo.
Princesa Moche (Per), entrenada por Doug O'Neill, ha competido seis veces en Estados Unidos, incluyendo un segundo puesto en el Las Cienegas Stakes (G3T) el 11 de enero.
Vibez, también hija de Collected y entrenada por Peter Eurton, ha competido casi exclusivamente en el sur de California, donde ganó el Swingtime Stakes de 2025. En su única carrera fuera de California, Vibez quedó segunda en el Wasted Tears Stakes de 2025 en Lone Star Park.
La gatera del Bueno Vista Stakes G2, la completan; Thought Process, Watchtower, Hannah Buckle y My Perfect Wave. Esta prueba será la séptima de la tarde e inicia a la 7:39 p.m. hora venezolana.