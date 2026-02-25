Sentencia de velocidad: One Nine Hundred y su asalto final al Grado 3 este sábado en New York

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Aqueduct, Nueva York, tendrá una cartelera de diez carreras, de las cuales cuatro son stakes, dos de ellas son de grado. El Tom Fool Stakes G3 y el Gotham Stakes G3, esta es clasificatoria para el Kentucky Derby G1.

One Nine Hundred con la monta de José Lezcano para Tom Morley, encabeza el lote de cinco ejemplares que buscan triunfar en esta carrera de velocidad patada para 1,200 en pista de arena, el sábado 28 de febrero.

One Nine Hundred lidera el grupo para el Tom Fool Stakes G3

One Nine Hundred buscará lograr otra actuación ganadora el sábado en el Tom Fool de Grado 3, $175,000, un sprint de seis furlongs para caballos mayores, en Aqueduct Racetrack.

Entrenado por Tom Morley para Steven Rocco, Reeves Thoroughbred Racing y Adelphi Racing Club, este hijo de Dialed In de 4 años obtuvo la mejor cifra de su carrera, 111 Speed ​​Figure Equibase, para su última victoria en un Allowance Optional Claiming en enero.

One Nine Hundred, superó un comienzo accidentado con el mismo José Lezcano para ganar a través de tiempos parciales de 22.66; 45.56 y 1:09.84 para 1,200 metros. Llega a esta carrera con tres victorias en siete presentaciones con ganancias de $195,300.

Full Moon Madness por la repetida

Full Moon Madness regresa para buscar la repetida en este evento, tras su victoria alcanzada la pasada temporada. Este macho de seis años, castrado, hijo de Into Mischief, ahora contará con la monta de Reylu Gutiérrez, quien vestirá la chaquetilla de Jay Em Ess Stable. El pasado año Kendrick Carmouche fue su piloto para este evento.

El entrenado por Michelle Nevin tiene cuatro de sus cinco victorias en su carrera en el Big A, junto con un estrecho segundo puesto en el Grado 3 Nashua en noviembre de 2022. Breslau, Bold Journey y Acoustic Ave completan la nómina de la carrera que inicia a las 3:13 p.m., hora venezolana.