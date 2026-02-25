Por primera vez en 30 años un purasangre norteamericano podría participar en el Epsom Derby

Suscríbete a nuestros canales

Los mejores clásicos de turf mundial se acercan y los propietarios y entrenadores de todo el mundo se preparan con sus ejemplares, a menos de un mes para el Dubái World Cup, se acerca el camino para la triple corona en Estados Unidos y la llegada de la triada europea con el Epsom Derby.

Epsom Derby: Primer ejemplar norteamericano en más de 30 años

La edición 247 del Epsom Derby G1, o mejor conocida como la prueba que le dio vida a los Derby en el turf mundial, se correrá el próximo 6 de junio en el mítico óvalo de Surrey, cuenta este año con una nómina oficial de 88 ejemplares invitados hasta los momentos.

Uno de esos nominados es el tresañero norteamericano Greenwich Village, el cual podría convertirse en el primer purasangre de ese país en participar en la primera prueba de la triada europea y en una de las competencias más importantes del turf.

Tom Ryan, de los copropietarios SF Racing, dijo: «Estamos increíblemente agradecidos al Jockey Club por invitar a Greenwich Village al Betfred Derby. Ha sido una sorpresa maravillosa e inesperada para todos nosotros, y algo que no nos tomamos a la ligera. Es una oportunidad muy interesante, y la consideraremos seriamente mientras planificamos su trayectoria desde el invierno hasta la primavera, manifestó al portal oficial del Epsom Derby G1.

El potro es un producto del semental Quality Road en Houtzen por el semental australiano I AM Invincible, el cual lleva una campaña de tres victorias en cuatro presentaciones y viene de ganar el Pasadena Stakes el pasado 22 de febrero en Santa Anita Park.

«Bob Baffert nos guiará a la hora de tomar una decisión. Cuando lo compramos, teníamos en mente el Derby de Kentucky. Sería un gran cambio si acabara en Epsom Downs», complementó Ryan.

Greenwich Village podría ser el primer purasangre norteamericano en participar en el Derby desde que lo hiciera Wolf Prince, entrenado por Michael Dickinson en la edición de 1993, donde finalizó octavo.