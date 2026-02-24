Gilberto Correa celebra a lo grande sus 83 años

Suscríbete a nuestros canales

Este 24 de febrero, el animador por excelencia de Venezuela Gilberto Correa celebra su cumpleaños 83, lleno de vida y gratitud, comparándolo como estar en un programa de televisión en vivo.

Con mucha actitud y una alegría por un año más de vida, el presentador compartió en redes sociales una imagen junto a unos globos con el número 83. Además, publicó un mensaje lleno de enseñanzas que solo la edad se lo puede dar.

“Una institución de vida. Llegar a los 83 años es haber ganado el mejor “prime time” del mundo. Es mirar atrás y ver un mapa lleno de trofeos: el éxito profesional que se construyó con sudor y esa ‘guataca’ venezolana que no nos quita nadie”, escribió.

A lo largo de ocho décadas, Gilberto Correa indicó que las decepciones de la vida son como los comerciales “necesarias”. De igual manera gozó de muchas alegrías, siendo un punto de rating en el alma y, finalmente la felicidad “es esa paz de saber que se ha vivido con ganas, sin dejar nada en el tintero”.

Felicitaciones a Gilberto Correa

Tras la publicación, el exanimador de “Super Sábado Sensacional” recibió una lluvia de felicitaciones por parte de varias estrellas de la televisión.

Maite Delgado fue una de las primeras en comentar: “Feliz cumpleaños Amigo, Maestro y el mejor compañero. Te quiero mucho. Que los cumplas feliz”.

Osmel Sousa y María Antonieta Duque también se unieron a la cadena de oraciones y buenos deseos para el animador.

Gilberto Correa, la excelencia en la animación

Gilberto Correa se ha ganado el respeto del medio artístico y los venezolanos tras más de 30 años de trayectoria en la televisión. Además, destacó como animador del programa de entretenimiento más longevo de Venezuela “Super Sábado Sensacional” por 7 años, y 24 como presentador del Miss Venezuela.

Aunque está fuera de pantalla desde hace tiempo, su legado e imagen continúa viva. A sus 83 años, ha enfrentado principalmente la enfermedad de Parkinson desde hace varios años. En febrero 2021, estuvo hospitalizado por COVID-19 y neumonía.