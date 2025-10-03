La reflexión de Gilberto Correa sobre la vida y los años

Suscríbete a nuestros canales

Gilberto Correa es uno de los conductores más respetados y seguidos del país, que por años regaló entretenimiento, talento y mucha diversión a través de “Súper Sábado Sensacional”. Aunque en los últimos años ha estado muy quebrantado de salud, el criollo utilizó sus redes sociales para agradecer.

Mensaje de aliento para sus seguidores

El locutor, Comunicador Social y animador posteó una fotografía luciendo con gran sonrisa, camisa azul y pantalón. Sin embargo, lo más llamativo fue el mensaje con el cual acompañó el post destacando lo importante de vivir cada día como un milagro de Dios.

“Lo Bueno es sentirse bien y ser feliz, amanecer cada día es un Milagro”, escribió en su perfil de Instagram en el que acumula 156 mil seguidores.

Correa utiliza sus plataformas digitales para compartir imágenes y videos de su vida, trabajos y recuerdos mágicos en la televisión, con artistas como Celia Cruz, Renny Otolina, Patricia Fuenmayor, Ruddy Rodríguez, Trino Mora, Mery Cortez, Osmel Sousa, Simón Díaz, entre otros.

Condición de salud

Desde el año 2017 Gilberto padece de Parkinson, una enfermedad que afecta su parte motora, y en repetidas ocasiones ha tenido que desmentir rumores sobre problemas de salud mental o manipulación.

La condición lo lleva a usar un bastón y movilizarse en silla de ruedas.