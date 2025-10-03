Descubre aquí el ejemplar que supera en dividendo a Base Armador y El Gran Solinero para la R38

Suscríbete a nuestros canales

Como todas las semanas a medida que se acerca una nueva reunión de carreras tu escucha en los diferentes rincones del país conversaciones donde algunos hípicos manifiestan saberlo todo y que en la cuarta válida se convertirá en un resultado sorpresivo.

Para muchos la carrera no sale entre el rápido El Gran Solinero o en sus efectos hay otros que confían en la atropellada de Base Armador, cabe destacar que ambos ejemplares serán montados por jinetes profesionales que los conocen a la perfección.

Información: Datos de última hora La Rinconada Dividendo

Sin embargo, en las horas previas a la competición, ha emergido un nuevo y sólido candidato que ha captado la atención de los expertos y apostadores. Este giro inesperado en las apuestas añade un elemento de emoción, lo que hace que la jornada de carreras sea aún más impredecible para todos los involucrados.

Como ya es sabido por todos, la bolsa a repartir adicional especial de esa carrera para ejemplares nacionales e importados de seis y más años es de $22.100.

La prueba está conformada por 10 participantes que en su mayoría se ganan uno a los otros. Cabe destacar que el entrenador Jesús Romero Rojas inscribió al caballo Dumpling con la monta nuevamente del jinete aprendiz Yaniel Caguado, el pasado 14 de septiembre arribo en el cuarto lugar.

Este hijo del semental Vacacion en la recordada Gran Estefanía por Water Poet, es nacido y criado en el Haras Paumar. Pertenece al Stud “G&G”. De acuerdo a sus ejercicios previos y como se ha visto en cancha se puede presentar como una posible sorpresa en carrera pareja.

Carreras Pareja: Datos hípicos Sorpresa La Rinconada

Este ejemplar obtuvo su última victoria en la distancia corta de 1.100 metros. No obstante, sus medios de locomoción indican que puede mantenerse cercano a los punteros para ejecutar una poderosa atropellada. La carrera ahora cuenta con 200 metros extra, lo que favorece su remate, y contará por sexta ocasión seguida con la monta de Caguado