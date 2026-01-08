Los Dodgers aseguran el brazo de Graterol: pacto de 2.8 millones para evitar el arbitraje

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento estratégico antes de la fecha límite para el intercambio de cifras salariales, los Dodgers de Los Ángeles y el relevista venezolano Brusdar Graterol han alcanzado un acuerdo por un año y 2.8 millones de dólares para la temporada 2026. Este pacto permite a ambas partes evitar el proceso de arbitraje salarial, asegurando la continuidad del "bazuca" en el bullpen.

Un voto de confianza tras el calvario de las lesiones

El acuerdo mantiene el salario de Graterol en la misma cifra que percibió en 2025, un año que resultó ser un paréntesis forzoso en su carrera. El derecho de 27 años se perdió la totalidad de la campaña pasada tras someterse a una cirugía en noviembre de 2024 para reparar un desgarro en el labrum de su hombro derecho.

Para la gerencia de los Dodgers, este contrato representa un riesgo calculado y un voto de confianza en la recuperación de uno de sus brazos más potentes. Graterol, conocido por su sinker que roza de manera recurrente las 100 mph, ha sido una pieza fundamental en situaciones de alto riesgo cuando ha estado sano.

El impacto en el bullpen de 2026

La salud de Graterol es la gran interrogante que marcará el éxito de este acuerdo. Tras haber lanzado apenas siete juegos desde el inicio de 2024 debido a una combinación de inflamación de hombro y distensión en el tendón de la corva, el venezolano busca recuperar la forma que lo llevó a registrar una efectividad de 1.20 en 68 apariciones durante la temporada 2023.

Con la llegada de refuerzos como el cerrador Edwin Díaz durante la temporada baja, el retorno de un Graterol saludable podría convertir al bullpen de los Dodgers en uno de los más temidos de la Liga Nacional. Su capacidad para generar rodados (62.5% en su carrera) es el complemento ideal para los lanzadores de poder que integran el relevo angelino.

Perfil de Brusdar Graterol (Estadísticas con los Dodgers)

Efectividad (ERA): 2.69 en cinco temporadas.

2.69 en cinco temporadas. WHIP: 1.03 en 181 entradas lanzadas.

1.03 en 181 entradas lanzadas. Estatus Contractual: Agencia libre prevista tras la temporada 2026.

Agencia libre prevista tras la temporada 2026. Especialidad: Dominio sobre bateadores derechos (OPS permitido de .524).

Con Graterol bajo contrato, el equipo ahora se enfoca en los entrenamientos primaverales, donde se espera que el venezolano esté listo para lanzar desde el primer día.