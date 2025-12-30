MLB: Dodgers y Marlins pactan cambio por el dominicano Esteury Ruiz

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Miami concretaron este lunes un intercambio que envía al jardinero dominicano Esteury Ruiz a la organización de Florida, a cambio del prometedor lanzador de ligas menores Adriano Marrero. Este movimiento representa un nuevo comienzo para Ruiz, quien busca estabilidad en una carrera marcada por constantes cambios de uniforme.

Ruiz, quien en su momento fue considerado uno de los prospectos más emocionantes del béisbol, suma ya 197 juegos en las Grandes Ligas a lo largo de cuatro temporadas. Su trayectoria ha sido inusualmente nómada: desde que firmó como agente libre internacional con los Reales de Kansas City en 2015, el jardinero ha sido parte de cinco transacciones de canje, vistiendo las franelas de los Padres de San Diego, Cerveceros de Milwaukee, Atléticos de Oakland y, más recientemente, los Dodgers.

Velocidad élite frente a retos defensivos

El principal atractivo de Ruiz es, sin duda, su velocidad vertiginosa. En 2023, lideró la Liga Americana con 67 bases robadas, estableciéndose como una amenaza constante en las almohadillas. A sus 26 años, posee una línea ofensiva vitalicia de .241/.296/.343, con 27 dobles y 59 carreras impulsadas.

Sin embargo, su permanencia en los equipos ha sido cuestionada debido a su rendimiento con el guante. A pesar de su rapidez, ha enfrentado dificultades defensivas considerables, registrando números negativos en la métrica de carreras salvadas (DRS) mientras cubría principalmente el jardín central. Los Marlins apuestan a que un cambio de escenario y un enfoque en el desarrollo defensivo puedan convertirlo en un jugador más completo para su alineación titular.

La apuesta a futuro de los Dodgers

Por el lado de Los Ángeles, el equipo recibe a Adriano Marrero, un derecho de apenas 18 años que viene de mostrar destellos de calidad en la Dominican Summer League (DSL) durante la temporada 2025. En sus 10 aperturas con la filial de los Marlins, Marrero registró una efectividad de 3.82 y una impresionante tasa de 9.5 ponches por cada nueve entradas, números que llamaron la atención del departamento de cazatalentos de los Dodgers, conocidos por potenciar el talento joven en el montículo.

Reestructuración en Miami

Este canje es solo una pieza más en el dinámico mercado invernal de los Marlins. El pasado sábado, la organización envió al jardinero Dane Myers a los Rojos de Cincinnati y, en vísperas de Navidad, aseguraron al cerrador estrella Pete Fairbanks con un contrato de un año para fortalecer el bullpen.

Para abrir espacio en el roster de 40 jugadores y dar entrada a Ruiz, Miami designó para asignación al jugador de cuadro Eric Wagaman. Con estos movimientos, los Marlins perfilan un equipo agresivo en las bases y con mayor profundidad en el cuerpo de lanzadores de cara a la próxima campaña.