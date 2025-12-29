WBC: República Dominicana suma a este brazo para el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La selección de la República Dominicana ha recibido una de las noticias más esperadas de cara al Clásico Mundial de Beisbol 2026. Los Medias Rojas de Boston han otorgado oficialmente el permiso para que su lanzador estrella, Brayan Bello, se una al "Plátano Power" en la búsqueda de recuperar el trono mundial.

Esta confirmación marca un hito en la preparación del conjunto quisqueyano, que busca redimirse tras una participación agridulce en la edición anterior. Bello, quien se ha convertido en una pieza inamovible de la rotación en Fenway Park, será uno de los pilares del pitcheo abridor para el equipo dirigido por Nelson Cruz en la gerencia.

El ascenso de Brayan Bello como as de los patirrojos

A sus 25 años, el nativo de Samaná ha demostrado que tiene la madurez necesaria para enfrentar los escenarios más exigentes. Durante la última temporada en las Grandes Ligas, Bello consolidó su estatus como uno de los brazos jóvenes más dominantes de la Liga Americana. Su capacidad para generar rodados y su arsenal encabezado por un cambio de velocidad élite lo posicionan como un abridor de garantías para el torneo internacional.

Números que respaldan su convocatoria al Clásico Mundial

El rendimiento de Brayan Bello en su campaña más reciente con Boston justifica plenamente el entusiasmo de la afición dominicana. Durante el último curso, el lanzador derecho registró un récord de 11 victorias y 9 derrotas en 166.2 entradas lanzadas, logrando una sólida efectividad de 3.35. Además, acumuló un total de 124 ponches, mantuvo un WHIP de 1.24 y limitó a sus oponentes a un promedio de bateo en contra de apenas .237.