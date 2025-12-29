WBC: Jhoan Durán prioriza su carrera y dice no a República Dominicana

Suscríbete a nuestros canales

Jhoan Durán es de los cerradores mejor valorados de Grandes Ligas. Su capacidad para sacar outs lo hacen fundamental para República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026. Sin embargo, rechazó disputar la competición para mantenerse sano y pelear por su gran contrato.

Durán cuenta con 27 años y está en su segundo arbitraje, donde proyecta 8 millones de dólares. Es perfectamente normal que haya rechazado jugar el Clásico Mundial con República Dominicana para descansar. La idea es llegar a 2028 (agente libre) sin lesiones y con opciones de firmar un gran contrato.

Jhoan fue muy claro: "La temporada pasada me excedí de innings y necesito cuidar mi brazo. No tengo un contrato que asegure mi futuro". 2026 ha movido especialmente el mercado de cerradores y el dominicano no quiere perder la oportunidad de un gran contrato cuando le toque.

¿Puede Jhoan Durán alcanzar un contrato de 100+ millones de dólares?

Si, Jhoan Durán puede alcanzar fácilmente un contrato de 6x100 millones de dólares. De hecho, cuenta con los números y el repertorio para alcanzar registros fuertes de cerrador élite en la MLB. A sus 27 años registra 2.44 de efectividad y 90-102 juegos salvados, para un 88% de efectividad.

Aún faltan 3 años para la agencia libre de Durán, razón por la cual Phillies de Philadelphia podrían ofrecerle una extensión de contrato. Todo dependerá de tener un 2026 productivo con 40+ salvados y una baja efectividad. Motivo que lo llevó a rechazar competir en el Clásico Mundial.

Números de Jhoan Durán en su carrera

Jhoan Durán ha tenido una carrera brillante en solo 4 temporadas en Grandes Ligas. Ahora va en busca de su gran contrato y para alcanzarlo debe superar varias marcas importantes: 40+ salvados y 100+ ponches en una temporada; pero además, llegar a 100 salvados y 500 ponches en su carrera.

Números de Durán en MLB:

- 246 juegos, 18-25, 2.44 efectividad, 90-102 salvados, 254.1 entradas, 202 hits, 69 carreras limpias, 19 jonrones, 75 boletos, 319 ponches, 1.09 WHIP