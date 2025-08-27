MLB: Jhoan Durán vuelve a fallar en agosto y los Phillies lo sienten

Suscríbete a nuestros canales

Jhoan Durán llegó a Phillies de Philadelphia como cerrador de alto impacto. La idea era usar la intimidación, la presencia y el rendimiento del dominicano para ganar encuentros. Sin embargo, este mes ya ha tenido dos reveses, con la última muy dolorosa tras una desastrosa participación en Grandes ligas.

Durán le tocó entrar en la 9na entrada frente a unos Mets de Nueva York que estaban envalentonados y sin nada que perder. Con el juego 5-5, lo único que no debía hacer el dominicano era permitir carreras; pues recibió 4 hits, sin outs y perdió el encuentro 4-5 de la peor forma posible.

aunque Jhoan ha fallado en dos de sus últimas tres actuaciones con Philadelphia, las alarmas no se encienden. El dominicano acumula siete salvamentos y mantiene una efectividad de 2.35 con 7 juegos salvados. Estos números aunque no impresionantes, si lo respaldan en su rol.

Números de Jhoan Durán en 2025

La temporada 2025 de Jhoan Durán tuvo muchos altibajos con Mellizos de Minnesota, equipo con el que empezó a competir. Ahora con Phillies de Philadelphia tiene más opciones de lograr victorias importantes; pero ha perdido un poco ese ritmo demoledor que lo caracteriza.

Rendimiento de Jhoan Durán en 2025

- 59 juegos, 6-6, 2.05 efectividad, 23-26 salvados, 57.0 entradas, 50 hits, 13 carreras limpias, 1 jonrón, 18 boletos, 62 ponches, 1.19 WHIP

Jhoan Durán la clave de Phillies para la postemporada

Phillies no depende de Jhoan Durán para llegar clasificar a la playoffs. El equipo goza de un récord importante para llegar encaminado a octubre. El reto del dominicano será en postemporada donde se exige temple, precisión y dominio en situaciones de máxima tensión.

Números de Durán con Phillies:

- 10 juegos, 0-2, 2.35 efectividad, 7.2 entradas, 10 hits, 2 carreras limpias, 0 boletos, 9 ponches,