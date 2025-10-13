Gloria Estefan tendrá su propia calle en Miami

Suscríbete a nuestros canales

Luego de años residenciada en Miami, Gloria Estefan tendrá una calle con su nombre. El evento se llevará a cabo este lunes 13 de octubre con autoridades locales y los fanáticos que hagan acto de presencia durante la ceremonia.

La ciudad adelantó que el tributo reconoce “décadas de aportes artísticos y comunitarios” de la llamada Reina del Pop Latino. Además, el alcalde Steven Meiner emitió en un comunicado que: “Gloria Estefan es un verdadero tesoro de Miami Beach”.

En los años 60, la icónica cantante migró a los 2 años con su familia desde Cuba y se residenciaron en Miami. Ahora, a sus 68 años, es considerada una de las artistas latinas más influyentes del siglo.

Calle en honor a Gloria Estefan

Gloria y su esposo Emilio Estefan, no solo han hecho aportes artísticos a la ciudad, sino que, a través de varios negocios también han contribuido a su desarrollo. Por ello, un tramo de la Calle 13, en South Beach frente Cardozo Hotel llevará el nombre de la cubana.

Precisamente, el hotel es propiedad de los Estefan, uno de los más transitados. En 2024, la Comisión para la Mujer de Miami Beach propuso esta iniciativa dentro de un esfuerzo por honrar a mujeres influyentes en la historia local.

Este acontecimiento coincide con los 50 años de trayectoria artística de Gloria Estefan, quien se presentó en la Plaza de Colón de Madrid, España, en el marco de las celebraciones de la Hispanidad 2025.