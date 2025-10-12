Shakira regresa al cine y lanza una nueva canción

Suscríbete a nuestros canales

Shakira sigue sumando éxitos a su carrera y en medio de la celebración por su tour, regresa triunfante al universo animado de Disney al retomar su papel como Gazelle en la esperada secuela “Zootrópolis 2”.

Nueve años después de haberle prestado voz en la primera entrega, la superestrella colombiana vuelve con todo no solo en el doblaje, sino también en la música, pues, estrenó “Zoo”, canción original que acompañará la película.

Shakira estrenó "Zoo"

Lo más llamativo es que aunque hubo rumores de una colaboración con Ed Sheeran, Disney finalmente decidió que “Zoo” fuese interpretada únicamente por la barranquillera.

El resultado fue una pieza con energías tropicales y mezcla de inglés y español, muy parecido a su emblemática canción “Waka Waka”, la cual fue protagonista en la Copa Mundial FIFA 2010.

La canción “Zoo” llega con brío, como una invitación festiva a celebrar diversidad y convivencia. Su estructura musical se adorna con sonidos latinos, coros envolventes y ese toque interlingüe que caracteriza a Shakira.

El gran regreso a la pantalla grande

Cuando la artista debutó como Gazelle en la versión original de “Zootrópolis” en 2016, dejó una huella entrañable. Ahora, su retorno no solo revive aquella conexión emocional, sino que amplía el horizonte.

La decisión de no incluir colaboraciones externas, caso Ed Sheeran, podría interpretarse como una apuesta a mostrarla sola, potente, sin distracciones ni “rescates”. Y al mismo tiempo, la mezcla de idiomas subraya su mensaje de inclusión cultural.

La película animada se estrenará en cines el 28 de noviembre de 2025, así que si eres muy fanático, marca en el calendario esta fecha. Por su parte, el sencillo “Zoo” ya está disponible en plataformas digitales, sumándose a la banda sonora oficial del film.