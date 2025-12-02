MLB: Angelinos apuestan por Alek Manoah con contrato de un año

Suscríbete a nuestros canales

Los Angelinos de Los Ángeles han sorprendido al mercado al firmar al lanzador derecho Alek Manoah por un año y 1.95 millones de dólares, según reportó ESPN. La decisión representa una jugada de riesgo calculado para una organización que busca reforzar su rotación en medio de un proceso de reconstrucción y competitividad en la División Oeste de la Liga Americana.

Un ex candidato al Cy Young por un segundo aire

Alek Manoah, de 27 años, fue considerado hace apenas un par de temporadas uno de los brazos más prometedores de las Grandes Ligas. Su candidatura al premio Cy Young lo colocó en la élite del pitcheo, con una combinación de potencia y control que parecía destinada a marcar época. Sin embargo, las lesiones y la inconsistencia han cambiado drásticamente su panorama.

Tras someterse a la cirugía Tommy John, Manoah intentó regresar en 2025, pero su desempeño en ligas menores dejó dudas. Su recta se mantuvo en las bajas 90 millas por hora, lejos de la explosividad que lo caracterizó en sus mejores momentos. Además, su comando no logró estabilizarse, generando interrogantes sobre su capacidad de volver a ser un abridor confiable.

El acuerdo por 1.95 millones de dólares refleja una apuesta de bajo riesgo financiero para los Halos. En caso de que Manoah recupere parte de su nivel, el beneficio sería enorme para una rotación que necesita profundidad y calidad. Si no logra estabilizarse, la inversión no compromete seriamente las finanzas del equipo.

El lanzador tendrá la posibilidad de ganarse un lugar en la rotación desde el entrenamiento primaveral. Allí deberá demostrar que puede recuperar velocidad, consistencia y confianza. La organización confía en que un entorno competitivo y un cuerpo técnico renovado puedan ayudarlo a reencontrarse con su mejor versión.