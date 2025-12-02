MLB: Willson Contreras podría tener un nuevo destino para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Major League Baseball puede traer grandes cambios para figuras venezolanas. Uno de los casos más llamativos es el del inicialista de los Cardenales de San Luis, Willson Contreras, que podría estar viendo acción con otra organización para continuar con su destacada carrera.

Todo esto se debe a que, según información reportada por la periodista Katie Woo, el estelar criollo estaría más abierto a un intercambio y dispuesto a renunciar a su cláusula de no intercambio completa, con la finalidad de conseguir un equipo más competitivo, tomando en cuenta que San Luis está en medio de una reconstrucción.

Contreras aún tiene dos años restantes en su contrato, valorados en 36,5 millones de dólares, además de una opción del club por 17,5 millones para 2028. Sin embargo, la apertura del jugador a facilitar un movimiento podría convertirse en un factor decisivo para las oficinas de San Luis, que podrían recibir una buena cantidad de jóvenes talentos de otra franquicia que requiera los servicios de un toletero más consagrado como él.

Wilson Contreras podría cambiar de destino para 2026

Su presencia en la alineación de los Cardenales ha sido importante por lo que puede aportar con su bate y experiencia dentro del terreno de juego. Pero en vista de que se espera que sigan pensando en construir un roster que tenga éxito en los próximos tres o cuatro años, tiene sentido que el venezolano busque ganar ya con otra organización.

Con un nuevo destino podría ofrecer un rol más alineado con sus expectativas y un entorno donde su ofensiva sea plenamente aprovechada en busca de un título. Con varios equipos en Grandes Ligas necesitando producción de jugadores que cubran la inicial, el interés seguramente comenzará a tomar más fuerza en los próximos días.

Finalmente, que Willson Contreras esté dispuesto a cambiar de equipo a pesar de las cláusulas que tiene su contrato, demuestra su deseo de volver a lo más alto de la Gran Carpa y de ayudar a cualquier equipo que desee ganar la Serie Mundial.