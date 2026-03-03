Campeonato Venezolano de Automovilismo define el calendario 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Campeonato Venezolano de Automovilismo (CVA) presentó oficialmente su calendario para la temporada 2026, que se desarrollará entre los meses de abril y noviembre con un total de cinco válidas en los principales trazados del país.

La competencia es organizada por la Liga Venezolana de Automovilismo Profesional, con el respaldo de la Asociación Venezolana de Pilotos de Circuito, consolidando una estructura de cooperación técnica y deportiva que busca elevar el nivel competitivo, fortalecer la formación de nuevos talentos y acercar el automovilismo a la fanaticada nacional.

Otras categorías para el 2026

Esta temporada presenta adecuaciones técnicas de alta exigencia en la categoría Civic Pro y ProAm, categoría que reunirá a los pilotos más destacados del país en una parrilla con más de una docena de pilotos que ofrecen una combinación de experiencia, trayectoria internacional y nuevas generaciones en ascenso. Ya confirmaron nombres como Gaetano Ardagna (Campeón 2025), Manuel Revenga (Subcampeón 2025), Francisco Vieira (Campeón AM 2025), Ángelo Fontana (actual piloto de Porsche Challenge Europa), Andrés Millán (Subcampeón AM 2025).

Además de la categoría Civic, el programa deportivo oficial incluye la categoría Fórmula Quik en sus divisiones Experto, Novato y Femenino, de igual manera se suma la categoría Fórmula 1600, categorías que continúan en expansión y consolidación dentro del automovilismo nacional, una excelente noticia para aficionados y pilotos en desarrollo.

El campeonato será transmitido en su totalidad y de manera exclusiva por el canal VXS-tv con Streaming vía YouTube, lo que garantiza visibilidad a nivel nacional e internacional.

Calendario oficial 2026

1ª válida – 19 de abril – Turagua

2ª válida – 30 de mayo – Ciudad Guayana

3ª válida – 19 de julio – Sede por confirmar

4ª válida – 19 de septiembre – Ciudad Guayana

5ª válida – 15 de noviembre – Turagua

El CVA 2026 es mucho más que un calendario de carreras, es la consolidación de una estructura que apuesta por el talento nacional, la formación técnica y la reconstrucción sostenida del automovilismo de velocidad en Venezuela.