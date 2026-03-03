Bombardeos de Irán obligan a la FIA cambiar la primera carrera del WEC

Suscríbete a nuestros canales

Los deportes a motor sufren el impacto de los bombaredos de Irán contra sus vecinos en Medio Oriente, el conflicto bélico generó que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) cambie la primera carrera del Mudial de Resistencia (WEC, por sus siglas en inglés).

La dirección del WEC de la FIA señaló que la primera de ocho carreras del calendario, estaba prevista para el día 28 de marzo en el circuito de Lusail, en Qatar, pero fue reemplazada por la falta de seguridad de los competidores, el personal y los aficionados, debido a los constantes bombaredeos de Irán contra los demás paíeses de Medio Oriente.

Cuándo será la primera carrera

Según el comunicado del WEC, se estableció que la carrera de 1812 Km de Qatar serán movida a la mitad de la campaña de momento, aunque la fecha se definirá en los próximos meses, ya que dependerá de la establización de la zona.

Por tal motivo, el WEC decidió que la primera ronda de la temporada será ahora las 6 Horas de Imola en la región de Emilia-Romagna, Italia, entre el 17 al 19 de abril.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) , declaró: "La seguridad y el bienestar de nuestra comunidad siempre serán la prioridad absoluta de la FIA, y agradezco a nuestro Club Miembro, la Federación de Motor y Motocicletas de Qatar, el Circuito Internacional de Lusail, el ACO y a nuestros colegas del campeonato por el enfoque mesurado y colaborativo que ha llevado a esta decisión. La FIA continúa monitoreando los acontecimientos en toda la región y nuestros pensamientos están con todos los afectados por estos recientes eventos, mientras esperamos que haya calma, seguridad y un retorno a la estabilidad".