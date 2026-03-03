"154 días de misterio: La incógnita de su estado físico en el óvalo de Caracas”

Suscríbete a nuestros canales

En el Día Internacional de la Mujer que será este domingo 8 de marzo, el Hipódromo Internacional La Rinconada celebrará la agenda de una programación de diez competencias en el marco de la 11 fecha del primer meeting del año donde se correrá el Clásico Ana María Freudman GIII y Mauricio Azar GIII en recorrido de 1.300 metros cada uno y el juego del 5y6 nacional a partir de la quinta carrera dominical.

La Rinconada: Reaperece yegua que tiene 154 días sin correr

En la novena carrera dominical y quinta de las válidas del 5y6 nacional se presenta una de las mejores nóminas de las pruebas válidas, ya que competirá un lote reservado para yeguas nacionales o importadas de cuatro y más años ganadoras de una en una distancia de 1.100 metros donde correrán diez inscritas.

El entrenador de purasangres de carreras Gabriel Márquez ha firmado la presentación de la alazana Kate and Me bajo la monta del jockey profesional Jhonathan Aray para el Stud Don Rafael V. La nacida en el Haras Louisiana el 13 de febrero del 2022 producto del semental Lead Astray en The Kardashian por Private War tiene una campaña de una victoria en siete presentaciones.

Su última participación oficial fue el pasado 5 de octubre del 2025, en recorrido de 1.800 metros en un lote de ganadores de una o dos, donde finalizó quinta, luego de esa presentación fue retirada el 9 de noviembre por una Claudicación del Miembro Posterior Izquierdo (CMPI).

Su única victoria hasta los momentos la consiguió en su debut, el 16 de febrero del 2025 en un recorrido de 1.200 metros para debutantes o perdedoras, donde dejó un crono oficial de 76,1 y cuerpo y medio de ventaja sobre Srta Vodka en su momento.

Su trabajo más reciente lo realizó el pasado 28 de febrero con Yoelbis González en pelo con el cual dejó parciales de, 14,4 /28 /40,4 (600) /54,1 2p /67,1 4p/ 81 /98 // cómoda, pareja y bien // remate de 12,4 / dio a conocer en la hoja de ajustes oficiales la División de tomatiempos del INH en sus cuentas de redes sociales.