Cristiano Ronaldo reaparece tras rumores de su regreso a Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, una ola de rumores e informaciones confusas inundó las redes sociales y varios medios internacionales, asegurando que Cristiano Ronaldo y su familia habían abandonado Riyadh de emergencia.

Se especulaba que, debido a las recientes tensiones en Oriente Medio, el astro portugués habría volado en su jet privado con destino a Madrid.

Sin embargo, los hechos cuentan una historia muy diferente. La noticia de su "huida" ha resultado ser falsa, y las pruebas llegan directamente desde el corazón de su club.

Entrena con el equipo

Para acallar las especulaciones, el Al-Nassr publicó imágenes oficiales de la sesión de entrenamiento de este 3 de marzo de 2026.

En las fotografías y clips compartidos por el club, se puede ver a Cristiano Ronaldo en las instalaciones de entrenamiento en Riyadh, vistiendo la indumentaria oficial y trabajando junto al resto de sus compañeros.

Actualmente, se encuentra bajo tratamiento y realizando ejercicios de recuperación con el cuerpo médico del Al-Nassr, tras haber sufrido unas pequeñas molestias físicas en el último encuentro ante el Al-Fayha.

Se mantiene en Arabia

Expertos en el mercado, como el periodista Fabrizio Romano, han salido al paso para confirmar que los informes sobre su salida son "imprecisos" y que el portugués no tiene intención de abandonar el país.

Con la confirmación visual del club y el desmentido de fuentes fiables, queda claro que el "Bicho" sigue centrado en su etapa en el Al-Nassr y no ha regresado a España, manteniendo su compromiso con el proyecto saudí hasta el final de su contrato.