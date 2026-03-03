Catherine Fulop se pronuncia tras el nacimiento de su primera nieta

Suscríbete a nuestros canales

Momentos de mucha felicidad vive la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Catherine Fulop, por la llegada de su nieta Gia. La bebé es fruto del amor de su hija Oriana Sabatini, con el futbolista argentino Paulo Dybala.

Gran revelación

La bebecita arribó al mundo la madrugada del lunes 2 de marzo en Roma, Italia, teniendo la grata compañía de sus padres, abuelos, tíos, familiares y amigos cercanos.

Los esposos revelaron en redes sociales la bonita noticia con una foto de la pequeñita vestida de blanco.

“Un aplauso pa mami y papi”, escribieron en la publicación, que despertó millones me gusta y comentarios de halagos por el crecimiento de la familia Dybala-Sabatini.

El nombre de Gía, fue seleccionado por Oriana, quien reveló hace meses en una entrevista que lo sacó de una película que vio cuando tenía tan solo 15 años.

Catherine se pronuncia

La mañana de este martes 3 de marzo la exparticipante del Miss Venezuela posteó en sus historias de Instagram, una hermosa fotografía de la decoración para recibir a la bebé, con un oso que tenía en el centro el nombre de Gia.

Sin embargo, lo más bonito fue el mensaje que escribió para su nieta: “Bienvenida al mundo Gia. Oficialmente soy abuela, Gracias Ori y Dybala por este regalo tan perfecto. Prometo malcriarla con amor y devolverla bañadita”.

La publicación demuestra el enorme cariño de la familia Fulop-Sabatini por la mágica llegada de Gia, quien seguramente hará sus vidas felices.