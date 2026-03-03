Clarissa Molina acusada de aceptar propuesta indecente en certamen de belleza

Suscríbete a nuestros canales

La animadora dominicana Clarissa Molina fue acusada por la exreina de belleza Sophinel Báez, de haberse reunido con un empresario en la habitación de un hotel. Afirmó que según todo ocurrió en el año 2015 cuando ambas compitieron en el Miss República Dominicana.

Dura confesión

Fue en una entrevista que Báez aseveró que en aquel momento fue un total fraude la elección final del certamen que ganó Molina, quien ya había participado con éxito en Nuestra belleza Latina.

Sophinel comentó que ella fue la gran ganadora del concurso y favorita, pero que según todo ya estaba cantado para que Clarissa se llevara la victoria y fuese al Miss Universo, que se realizó en Las Vegas, Nevada.

“Se supo el día del concurso, que esa persona (Clarissa) se había reunido con un empresario en la habitación de un hotel. Nadie más fue llamado solo ella, una de los jurados que fue Miss Universo se me acercó luego del concurso y me dijo ‘Tú eras la ganadora, pero, no me dejaron botar’ fue horrible”, comentó.

Las palabras dejaron al público impactado ya que jamás se había conocida esa situación que deja muy mal parada la integridad de Molina, quien trabaja en el show de Univisión “El Gordo y la Flaca”.

Error en las palabras

La exreina de belleza comentó que había sido la Miss Universo 1993 Dayanara Torres, quien le había dicho que ella la vencedora de aquella noche. Sin embargo, quien realmente estaba como jurado era la venezolana Stefanía Fernández.

“Yo nunca he sido jurado de Miss República Dominicana. En tres ocasiones tuve el honor de participar como jurado en el certamen internacional de Miss Universo, pero no he desempeñado ese rol en el certamen local de la República Dominicana”, dijo Torres a People en Español.

Clarissa responde

Tras las fuertes declaraciones emitidas por la mujer en la entrevista con el periodista Juan Carlos Alvelo, Molina ha reaccionado, asegurando que emprenderá acciones legales.

La dominicana ha confirmado en un documento que las medidas judiciales también serán en contra de medios y plataformas digitales que difundan el mal contenido señalado.