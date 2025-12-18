Clarissa Molina aviva rumores de romance con el alcalde de Panamá

Suscríbete a nuestros canales

La carismática presentadora dominicana, Clarissa Molina, volvió a poner a Panamá en el mapa del espectáculo tras su más reciente visita a la capital centroamericana, despertando rumores picantes sobre un posible romance con Mayer Mizrachi, el carismático alcalde de Ciudad de Panamá.

Clarissa Molina no pasó desapercibida

Clarissa llegó como invitada especial al desfile navideño “City of the Star”, un evento multitudinario organizado por la administración de Mizrachi que congregó a miles de panameños en Calle 50.

Durante el segmento de Despierta América por Univisión, los conductores no perdieron oportunidad de jugar con la situación, haciendo bromas sobre Jessica Rodríguez como “vicealcaldesa” y comentando que “el alcalde quedó flechado con Clari”.

Rumores que vienen desde antes

Este no es un chisme de último minuto. Las especulaciones sobre una posible conexión entre Clarissa y Mayer vienen desde semanas atrás.

Usuarios de redes sociales han hablado de un supuesto “flechazo” después de una entrevista que la comunicadora le hizo al alcalde para su canal de YouTube en el marco de los Premios Juventud 2025.

Fue en ese momento que muchos creyeron ver química entre ambos, lo que encendió las redes sociales. En ese encuentro, la presentadora dominicana elogió al alcalde por su carisma y profesionalismo, gestos que algunos interpretaron como coqueteo.

Periodistas presentes en Panamá sugieren que Clarissa no solo disfrutó del desfile, sino de la compañía del alcalde e incluso llegó a compartir momentos con su familia, incluyendo probar la rosca navideña de la mamá de Mayer.

Hasta ahora, ni Clarissa ni Mayer han confirmado una relación amorosa entre ellos. En semanas pasadas, Molina se pronunció sobre su estado sentimental, aclarando que está soltera y mostrando admiración por la ciudad y por la figura del alcalde.