Estrella de TikTok fue encontrado sin vida en su casa de California

Internautas en las plataformas digitales lamentan la muerte del reconocido tiktoker Tucker Genal, a los 31 años. El joven que acumulaba millones de seguidores en TikTok fue encontrado en su residencia de California, Estados Unidos, ahorcado.

Duro momento

El departamento de medicina Forense de Los Ángeles, notificó a través de su página oficial, que el joven fue hallado por las autoridades colgado en su residencia el 11 de diciembre, dejando un profundo vacío en sus seguidores de todo el mundo.

La noticia se ha esparcido a través de los medios y redes sociales, por el bonito contenido que había creado Tucker en la compañía de sus hermanos, a quienes siempre les mostró amor y cariño.

Aunque no se conoce cuál fue la razón que llevó al joven a tomar la decisión de quitarse la vida de manera tan abrupta, sus familiares pidieron respeto en este momento tan complicado en plena época de Navidad.

Tras la partida seguidores han visto su última publicación en TikTok con un video, que muchos han interpretado como un mensaje de despedida.

Mensaje de sus hermanos

Carson y Connor Genal con quienes el fallecido vivió divertidos videos de retos, escribieron lo duro de la partida de un ser lleno de luz, respeto y gran amigo, como lo describieron.

“Ni siquiera sé por dónde empezar. Fuiste un gran amigo y un hermano extraordinario. Toda mi vida la he pasado admirándote, siempre fuiste mi héroe. Nos volveremos a encontrar”, escribieron en redes.