MLB: Bo Bichette se mueve buscando sus millones

Bo Bichette es uno de los peloteros con mayor talento que ha desarrollado Azulejos de Toronto. El jugador de solo 27 años está en la agencia libre con una idea muy clara, alcanzar un contrato millonario para su carrera; en esa línea, está meditando un movimiento para ser más atractivo para los equipos.

Bichette que es un campocorto élite ofensivo y defensivo, está viendo como se le cierran las puertas por su rol. Para ser más atractivo, comenzó a indicarle a los equipos que está dispuesto a moverse a la segunda base. Este cambio aunque es bastante sutil, puede llevarlo a un contrato millonario.

Bo proyecta 8 años y 186 millones de dólares como campocorto. Sin embargo, en esta temporada baja 2026 con varios segundas bases en el ojo del huracán y los 27 años del pelotero podría incluso llegar a los 200 millones de dólares. Sin duda sería el mejor segunda de todo el mercado, siendo una pieza codiciada.

Bo Bichette irrumpe en el mercado de los segundas bases 2026

La temporada baja 2026 se está moviendo fuerte en un mercado donde no se pensaba que habría grandes repercusiones. Sin embargo, la necesidad de la posición ha llevado a tener una serie de conversaciones interesantes por: Ketel Marte, Jazz Chisholm Jr, Brendan Donovan entre otros.

En ese contexto, Bo Bichette como segunda base llegaría para destronarlos a todos. Sus 27 años y una proyección de 23 a 25 millones por 8 temporadas lo llevaría a ser la pieza necesaria en lineups de: Red Sox, Dodgers, Yankees, Gigantes, Phillies, Marineros, incluso los mismos Azulejos.

Sí Toronto podría ver a Bichette como el complemento de su cuadro interior. Ya tiene a Andrés Giménez como campocorto, donde ha ganado incluso el Guante de Oro. Mover a Bo a la segunda base lo haría mucho más atractivo en el proyecto deportivo del equipo a corto y largo plazo.

Bo Bichette para Azulejos de Toronto

Bo Bichette es uno de los grandes pilares de Azulejos de Toronto en la actualidad. Es junto a Vladimir Guerrero Jr dos de los peloteros con mayor talento en la historia del a franquicia. Mantenerlos a ambos sería un logro importante para la gerencia, ya que contaría con dos peloteros con sentido de pertenencia en la MLB.

Números de Bo Bichette en su carrera:

- 748 juegos, 3075 turnos, 438 anotadas, 904 hits, 190 dobles, 8 triples, 111 jonrones, 437 impulsadas, 187 boletos, 639 ponches, 60 bases robadas, .294 promedio, .337 OBP, .469 SLG, .806 OPS