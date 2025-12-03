MLB: Red Sox - Ketel Marte, una oportunidad de mercado única para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston se mantiene activo en la agencie libre como el mercado de cambios de Grandes Ligas 2026. Ambos opciones son igual de validas para reforzar al equipo en todos los niveles. La opción de Ketel Marte toma notoriedad porque D-backs quieren lanzadores en el movimiento.

Red Sox tiene un interés real en Ketel Marte: su perfil encaja en la ciudad, aporta ofensiva y defensiva y tendrá liderazgo en el clubhouse. Es una opción que se contempla, si no llega Alex Bregman y se firma a Pete Alonso; moviendo a Marcelo Mayer a tercera base, completando el cuadro interior.

Marte está asegurado hasta 2030 con contrato de 16 millones de dólares. Diamondbacks de Arizona quieren pitchers, algo donde Boston tiene mucho para dar: Kutter Crawford podría ser una opción, pero además, hay suficientes prospectos para llevar a cabo el movimiento.

Ketel Marte no es el único dominicano que Red Sox quiere mediante cambio

Medias Rojas de Boston está evaluando la opción de incorporar a Ketel Marte mediante cambio. Sin embargo, no es el único dominicano que la gerencia quiere; de hecho, Freddy Peralta también estaría en los papeles para un cambio con Cerveceros de Milwaukee.

La opción de Peralta se abre, porque la gerencia de Cerveceros ya se muestra abierta a buscar un retorno importante por el dominicano. Al igual de D-backs, quieren un lanzador para la rotación, algo que Boston puede facilitar con peloteros preparados.

Con 8 millones de contrato para la temporada 2026 de Grandes Ligas, Freddy representa otra oportunidad de mercado difícil de ignorar. Una donde podría completar una rotación con Crochet, Gray y Bello; consolidando al grupo directo a la postemporada y a la pelea por la Serie Mundial.

Números de Ketel Marte y Freddy Peralta en Grandes Ligas

Tanto Ketel Marte como Freddy Peralta tendrían una adaptación rápida en una ciudad que ama al pueblo dominicano. Los dos serían figuras importantes en un clubhouse que está lleno de mucho talento jóven, pero poco pelotero experimentado. En ese contexto, su contribución sería más allá de lo deportivo.

Números de Marte en su carrera:

- 1230 juegos, 4534 turnos, 688 anotadas, 1273 hits, 270 dobles, 43 triples, 172 jonrones, 587 impulsadas, 65 bases robadas, 471 boletos, 809 ponches, .281 promedio, .351 OBP, .472 SLG, .823 OPS

Números de Peralta en su carrera:

- 211 juegos, 162 aperturas, 70-42, 3.59 efectividad, 931.0 entradas, 694 hits, 371 carreras limpias, 118 jonrones, 360 boletos, 1153 ponches, 1.13 WHIP