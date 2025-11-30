¡Final épico! Calandagan gana la Japan Cup y establece un histórico récord de pista

Suscríbete a nuestros canales

Una carrera emocionante y de mucha adrenalina se vivió este domingo 30 de noviembre en el Tokio Racecourse, con la realización de la edición número 45 del Japan Cup (Gr.1), en distancia de 2.400 metros en pista de grama y estuvo reservada para ejemplares de tres y más años.

Los aficionados japoneses fueron testigos de presenciar desde las tribunas del óvalo nipón de una de las carreras internacionales de purasangres más emblemáticas que no solo participaron ejemplares locales sino también extranjeros.

Sin embargo, había un ejemplar foráneo que desde su llegada a Japón no lo perdieron de vista y por su condición física-atlética pronosticaban de acuerdo a los respectivos análisis que era el principal candidato para llevarse el triunfo de esta Copa, pero había un detalle: Tenía que enfrentarse con dos ejemplares japoneses que fueron también los de mayor fortaleza en el patio japones.

Calandagan: Triunfo Japan Cup (Gr.1) Tokio Datos hípicos

Se trata del irlandés Calandagan (número 8), con la monta del jinete francés Mickael Barzalona y entrenado por su compatriota Francis Graffard para los colores del Stud fue el auténtico ganador de esta selectiva japonesa, pues demostró toda la velocidad y la energía necesaria para dar todo lo mejor en la pista de Tokio.

Al momento de darse la partida, rodó el jinete del cuatroañero Admire Terra (número 11) y a las primeras de cambio salió a comandar el pelotón, el seisañero Seiun Hades (JPN) (número 9), escoltado por Ho O Biscuits (JPN) (número 6) y el ganador del Derby Japones 2025 (Gr.1) Croix du Nord (número 2), pues era uno de los favoritos de la competencia, mientras que los otros ejemplares luchaban por subir las respectivas posiciones, entre ellos Calandagan, pues tuvo retraso al momento de la salida.

Durante parte del recorrido, el japones Seiun Hales se mantuvo en la punta hasta que, en la recta final, el puntero comenzó a perder velocidad y es cuando el resto lo comenzaron a pasar en los 500 finales.

Pero justamente fue en los 300 finales cuando se vinieron en un duelo cabeza a cabeza y de forma energizante el irlandés Calandagan y su rival, el japones Masquerade Ball, por lo que entre ellos se definía el ganador de la Japan Cup (Gr1).

No obstante, ambos ejemplares no se resistieron ante la lucha y se mantuvieron así en los metros finales, pero Calandagan en una manera magistral fue el que terminó de cruzar al espejo con cabeza de Masquerade Ball que se tuvo que conformar con el segundo lugar.

El tiempo final de la selectiva de Grado fue de 2:20''30 (1:40''1) para el recorrido de los 2.400 metros en grama. Definitivamente fue un final épico, muy estrecho y no apto para cardíaco.

Histórico y Récord mundial de pista: Calandagan Japan Cup Tokio Racecourse

De está manera el pupilo del francés Francis Graffard hace historia en Tokio por dos razones fundamentales: 1: Es el primer ejemplar extranjero en ganar en 20 años la Japan Cup (Gr.1) y 2: No solo estableció un tiempo de 2:20’’3 (1:40’’1) para los 2.400 metros (1 1/2 milla) del recorrido sobre grama, sino que, con ese tiempo estableció un récord mundial de pista.

Al mismo tiempo, el ganador como Caballo del Año y Caballo Maduro en los Premios Cartier 2025, se lleva su cuarta carrera selectiva Grado 1, pues las otras tres lograda en este año fueron: El Grand Prix de Saint-Cloud (Gr1), el King George VI & Queen Elizabeth II Stakes (Gr1) y el Champion Stakes (Gr1).