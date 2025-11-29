El conmovedor mensaje de Édgar Vivar a Chespirito a 11 años de su muerte

Suscríbete a nuestros canales

A 11 años del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños, conocido como ‘Chespirito’, el actor Édgar Vivar conmovió con un mensaje lleno de gratitud y cariño por quien fue uno de sus grandes amigos y maestro.

El creador de ‘El Chavo del 8’ y ‘El Chapulín Colorado’ falleció el 28 de noviembre de 2014 en su casa en Cancún a los 85 años de edad, a causa de varias complicaciones médicas, entre ellas cardiopatía, diabetes, parkinson y una progresiva debilidad física.

Su huella en la televisión mexicana y posteriormente en toda Latinoamérica todavía sigue vigente tras generaciones gracias a su icónicos personajes que con un humor característico se ganaron el respaldo del público.

Por siempre ‘Chespirito’

Por medio de su cuenta de X, Edgar Vivar dejó un mensaje para conmemorar el aniversario luctuoso del productor y escritor. Aunque breve y significativo, afirmó tener presente a Roberto en su vida a pesar de los años.

“Han sido 11 años ya… Pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones, por las sonrisas”, apuntó junto a una fotografía.

Édgar Vivar dentro del universo de ‘Chespirito’

En 1972, Édgar Vivar se integró a las producciones de Roberto Gómez Bolaños con personajes que catapultaron al actor durante toda su carrera actoral.

El señor Barriga fue una de sus más grandes interpretaciones en ‘El Chavo del 8’, y posteriormente le dio vida a Ñoño. Además, participó en los sketch de ‘El Chapulín Colorado’.