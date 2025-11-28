MLB: Astros de Houston planean sumar un brazo desde Asia para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Astros de Houston se ha mostrado abierto a la idea de sumar un brazo desde Asia para la temporada 2026. La organización tiene una necesidad de adquirir pitcheo importante para competir. Una situación donde el mercado asiático presenta una oportunidad extravagante, pero funcional en muchos niveles.

Daniel Kim, especialista en MLB y el beisbol en Corea resaltó el interés de Astros en Ryan Weiss. Un americano de 28 años que ha tenido una carrera importante en los últimos años. Esta temporada registra 16-5 y 2.87 ERA en 30 aperturas, siendo un perfil interesante para la rotación.

Weiss seleccionado originalmente en el Draft 2018 por Diamondbacks de Arizona, lanzó en ligas menores hasta 2023 antes de emigrar al béisbol asiático. Su experiencia internacional y madurez competitiva lo perfilan como refuerzo estratégico para Astros, en su ímpetu por volver a ser el líder de su división.

¿Por qué Ryan Weiss despertó el interés de Astros de Houston?

Ryan Weiss firmó una temporada de nivel élite en la KBO con las Águilas de Hanwha, dejando récord de 16–5 y efectividad de 2.87 en 30 aperturas. Sus 207 ponches y WHIP cercano a 1.02 lo colocaron entre los mejores abridores importados del circuito asiático.

El derecho de 29 años superó la barrera de los 200 ponches y fue caballo de trabajo con 178.2 entradas lanzadas. Su capacidad para sostener salidas largas y dominar rivales como Lotte, contra quienes registró 5–0 con 1.10 de ERA, reforzó su perfil de abridor confiable.

Medios coreanos y estadounidenses destacan su recta de 96–97 mph y un repertorio profundo que recuerda al camino de Merrill Kelly desde la KBO a MLB. Para Houston, Weiss representa una apuesta analítica de bajo costo, capaz de aportar tanto en rotación como en bullpen largo.