Entrenador Saffie Joseph Jr abre con victoria el opening day del Championship Meet de Gulfstream Park

Este jueves 27 de noviembre comienza el Championship Meet de la temporada 2025 en Gulfstream Park, con una jornada de ocho competencias.

La programación abrió con la primera carrera que fue un Maiden Special Weight de $56.000, reservada para yeguas de tres y más años, en distancia de cinco furlones (1.000 metros), con una nómina de ocho competidoras inscritas.

Saffie Joseph Jr: Victoria Championship Meet Gulfstram Park

La yegua City Minute (número 1), presentada por Saffie Joseph Jr, fue la ganadora de la carrera en un final cerrado y de fotografía, con la monta de Micah J. Husbands para los colores del Parthemore, Jeffrey W., and Nicolby Racing Stable LLC.

Desde el momento de darse la partida, la pupila de Joseph Jr, partió de penúltima y estuvo cerca de las punteras: Motown Diva (número 8), Saeli (FR) (número 4), Di Capri (número 6) y Veola (número 3).

En plena recta final, la pupila de Joseph Jr, buscó pase por fuera y en buena atropella alcanzó y pasó a la puntera Veola para llevarse el triunfo por nariz de ventaja.

City Minute logró crono de 56’’76 para los cinco furlones del recorrido y abonó un dividendo de $8,80 a ganador, $4,00 el placé y $2,60 el show.

Con este laurel, la hija de Not This Time en E Built This City logró su primer triunfo en siete presentaciones.

Joseph ha ganado 14 stakes clasificados este año, incluyendo Gulfstream's Pegasus World Cup Invitational (G1), Pegasus World Cup Filly & Mare Turf (G2), Inside Information (G2), Princess Rooney (G3), Royal Delta (G3) y Ghostzapper (G3); ganó el título Sunshine Meet con 34 victorias,

Mientras que para el destacado trainer Saffie Joseph Jr, quedó como campeón del Sunshine Meet, con 34 victorias en la estadística de entrenadores, es decir, seis más que el entrenador venezolano José Francisco D'Angelo que se adjudicó con el subcampeonato y para este opening day del Championship Meet, Joseph Jr suma su primera victoria en la mencionada estadística del óvalo de Florida.