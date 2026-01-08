Supercopa de España: Thibaut Courtois va con deseo de revancha al Clásico

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid respondió en un duelo complicado con la misión de conseguir su primer trofeo de la temporada y su arquero Thibaut Courtois afirmó que van con sed de revancha, para el clásico en la gran final.

Los dirigidos por Xabi Alonso vencieron al Atlético de Madrid en las semifinales con marcador de 2-1, gracias a los tantos de Federico Valverde y Rodrygo. Por ende, el domingo, 11 de enero, chocarán contra el Barcelona en el duelo que definirá al equipo que se coronará campeón en Arabia Saudita.

Thibaut Courtois habló sobre el golazo de Federico Valverde:

Los "Merengues" le dieron un madrugonazo a los "Colchoneros", con un espectacular golazo de tiro libre protagonizado por Federico Valverde y uno de los que más quedó impresionado, fue Thibaut Courtois, quien lo divisó desde un ángulo privilegiado.

"Creo que ha sido un regalito hacia Roberto (Carlos) en Brasil. Desde mi posición, lo veo muy recto, así fue un golazo increíble", señaló inicialmente Courtois, a lo que añadió "Nadie se esperaba que le pegará con efecto por fuera de la barrera, pero el lo ha dibujado así como los dibujos animados animados".

Courtois explica porqué los dos clubes irán pondrán un "extra" más allá de ser una final:

Sobre el próximo rival de los blancos (Barcelona), el guardameta belga igualmente emitió su punto de vista. "Tenemos que ganar, el año pasado hemos perdido dos finales contra ellos y tendremos ganas de ganar".

No obstante, recordó que el equipo que se llevó la más reciente derrota entre ambos fueron los "Culés" y eso hace que ambos conjuntos tengan sus motivos, para añadir ese extra en el choque decisivo