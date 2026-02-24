Junior Alvarado por la gloria: El jinete venezolano firma siete montas estelares en Gulfstream Park

La cartelera sabatina en Gulfstream Park se convierte en el escenario ideal para el talento de Junior Alvarado. El jinete venezolano, figura indiscutible en los eventos más importantes de Estados Unidos, aceptó el reto de guiar a siete ejemplares de primer nivel en una programación repleta de Stakes que definen el camino hacia las gemas de la temporada.
Compromisos de Junior Alvarado: Jornada de Stakes en Gulfstream Park
A continuación, presentamos el detalle de los siete compromisos selectivos que afrontará el jinete nacido en Maracaibo pero criado en Barquisimeto, en el orden oficial de la programación:
|Carrera
|Stake (Grado)
|Ejemplar
|Entrenador
|Distancia
|Premio (USD)
|3ta
|Colonel Liam Stakes
|Zeppelin
|George Arnold II
|1.600m (Grama)
|$200.000
|4ma
|Canadian Turf Stakes G3
|Fort Washington
|
C R McGaughey III
|1.700m (grama)
|$175.000
|6va
|Herecomesthebride Stakes (Gr. 3)
|Spicy Princess
|Patrick Biancone
|1.600m (Grama)
|$200.000
|7na
|Gulfstream Park Mile Stakes G3
|Knightsbridge (KY)
|Bill Mott
|1.600m (Arena)
|$225.000
|11ma
|Davona Dale Stakes G2
|Swing Vote
|Bill Mott
|1.600m (arena)
|$225.000
|13ra
|Mac Diarmida Stakes G2
|Dancin in Da'nile
|Gail Cox
|2.200m (Grama)
|$225.000
|14ta
|Fountain of Youth (G2)
|Chief Wallabee
|Bill Mott
|1.700m (Arena)
|$425.000
Consolidación en la estadística de Florida
La presencia de Junior Alvarado en siete eventos selectivos ratifica su estatus como uno de los jinetes más confiables para los preparadores de mayor jerarquía, especialmente con el exitoso binomio que conforma junto a Bill Mott. Su capacidad para administrar la energía de sus conducidos en los tramos finales lo sitúa como el factor clave en las apuestas del hipismo internacional.
Con este arsenal de montas, el venezolano aspira a liderar la producción de dinero de la semana y asegurar nuevas oportunidades en la ruta hacia la Triple Corona estadounidense.