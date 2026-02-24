Junior Alvarado por la gloria: El jinete venezolano firma siete montas estelares en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera sabatina en Gulfstream Park se convierte en el escenario ideal para el talento de Junior Alvarado. El jinete venezolano, figura indiscutible en los eventos más importantes de Estados Unidos, aceptó el reto de guiar a siete ejemplares de primer nivel en una programación repleta de Stakes que definen el camino hacia las gemas de la temporada.

Compromisos de Junior Alvarado: Jornada de Stakes en Gulfstream Park

A continuación, presentamos el detalle de los siete compromisos selectivos que afrontará el jinete nacido en Maracaibo pero criado en Barquisimeto, en el orden oficial de la programación:

Carrera Stake (Grado) Ejemplar Entrenador Distancia Premio (USD) 3ta Colonel Liam Stakes Zeppelin George Arnold II 1.600m (Grama) $200.000 4ma Canadian Turf Stakes G3 Fort Washington C R McGaughey III 1.700m (grama) $175.000 6va Herecomesthebride Stakes (Gr. 3) Spicy Princess Patrick Biancone 1.600m (Grama) $200.000 7na Gulfstream Park Mile Stakes G3 Knightsbridge (KY) Bill Mott 1.600m (Arena) $225.000 11ma Davona Dale Stakes G2 Swing Vote Bill Mott 1.600m (arena) $225.000 13ra Mac Diarmida Stakes G2 Dancin in Da'nile Gail Cox 2.200m (Grama) $225.000 14ta Fountain of Youth (G2) Chief Wallabee Bill Mott 1.700m (Arena) $425.000

Consolidación en la estadística de Florida

La presencia de Junior Alvarado en siete eventos selectivos ratifica su estatus como uno de los jinetes más confiables para los preparadores de mayor jerarquía, especialmente con el exitoso binomio que conforma junto a Bill Mott. Su capacidad para administrar la energía de sus conducidos en los tramos finales lo sitúa como el factor clave en las apuestas del hipismo internacional.

Con este arsenal de montas, el venezolano aspira a liderar la producción de dinero de la semana y asegurar nuevas oportunidades en la ruta hacia la Triple Corona estadounidense.