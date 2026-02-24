Duelo de castas en el óvalo de Coche: Los herederos de Tapit, Curlin y Gun Runner por la gloria dominical

Suscríbete a nuestros canales

La décima reunión de la temporada 2026 en el Hipódromo La Rinconada se celebrará este domingo 1 de marzo. La programación consta de 12 competencias, sin pruebas selectivas, y destaca el tradicional juego del 5y6 nacional a partir de la séptima carrera del orden oficial.

Duelo de castas: Hijos de Tapit, Curlin y Gun Runner se miden el domingo

La sexta competencia de la tarde, previa al inicio del pool, captará la atención de los especialistas. Se trata de una prueba para ejemplares de cuatro y más años, ganadores de una o dos carreras, en un trayecto de 1.800 metros. En esta distancia de aliento, una nómina de seis purasangres buscará la victoria.

El gran atractivo de la carrera radica en el origen de tres de sus protagonistas:

Preposition (1) : El pensionado de Humberto Correia llevará la monta del aprendiz Oliver Medina para el Stud Los Audaces. Este purasangre es un hijo del legendario Tapit en Modify por Candy Ride.

: El pensionado de Humberto Correia llevará la monta del aprendiz Oliver Medina para el Stud Los Audaces. Este purasangre es un hijo del legendario en Modify por Candy Ride. Toro Salvaje (2) : El pupilo de Gabriel Márquez contará nuevamente con la conducción del jinete profesional Jhonatan Aray para el Stud Don Rafael V. Se trata de un descendiente del semental Curlin en la yegua madre Fantastic Style por Harlan’s Holiday.

: El pupilo de Gabriel Márquez contará nuevamente con la conducción del jinete profesional Jhonatan Aray para el Stud Don Rafael V. Se trata de un descendiente del semental en la yegua madre Fantastic Style por Harlan’s Holiday. San Benito (3): Presentado por el entrenador Riccardo D’Angelo, tendrá sobre sus lomos al jinete Francisco Quevedo. Este ejemplar es un producto del estelar Gun Runner en Orchard of the Nile por Empire Maker, defensor de los colores del Stud Los Samanes Polo & Racing.

El dominio del pedigrí estadounidense en el óvalo de Coche

Por primera vez en la temporada 2026, el público de La Rinconada disfrutará de un duelo directo entre la progenie de los sementales más ganadores y productores de dinero en los últimos años en Estados Unidos.

Aunque Into Mischief mantiene un dominio absoluto en la estadística reciente, estos tres sementales poseen números envidiables:

Tapit: Líder de la estadística entre 2014 y 2016. Ocupa el segundo lugar como mayor productor de dinero en la última década y mantiene el récord histórico de ganancias acumuladas en la hípica estadounidense. Curlin: Se mantiene firme en el "Top 5" de los últimos años y destaca como el mejor productor de ganadores de Grado 1 en el turf norteamericano. Gun Runner: Representa a la nueva generación dorada. Es el semental más joven del grupo y posee el récord de ganancias para un reproductor en su primera y segunda producción.

Todo está listo para que la tarde del domingo sea excepcional. La presencia de estos tres linajes de oro convierte a la sexta carrera en una cita obligatoria para los amantes del buen hipismo.

Mantente informado con lo mejor del hipismo

Si quieres conocer todos los detalles, pronósticos y resultados de la ruta al Kentucky Derby y el acontecer en La Rinconada, visita meridiano.net/hipismo. Encuentra la información más completa sobre los profesionales venezolanos en el exterior y el análisis de cada jornada hípica nacional.