Icónica Miss Venezuela perdió a un miembro de su familia: "Mi adorada"

El domingo 22 de febrero la Miss Venezuela 1984 y conductora Carmen María Montiel, reveló la muerte de su tía Carmen. La política que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, compartió una imagen anunciando la dura noticia.

Partida de la señora

En la imagen se lee que la señora llevaba por nombre Carmen María Montiel Guillén de Coronil, llamada por su familia “Carmencita”.

En la foto la familia realizaba la invitación al funeral de la señora, que se llevó a cabo el lunes 23 de febrero de 2026 en el Cementerio Metropolitano Monumental del Este.

La politóloga, presentadora y periodista, recibió mensajes de condolencias del público por la partida de figuras como Belén Marreno, Viviana Gibelli, Pilín León y Minorka Mercado.

Carmen María, 2da finalista del Miss Universo 1984, no reveló de qué falleció su tía, ni la edad o si presentaba alguna enfermedad.

Despedida de Los Leones

El equipo de béisbol también envió condolencias a la familia Montiel por la pérdida.

La fallecida era la madre de Juan Cristóbal Coronil, gerente general del popular quipo capitalino.

“La organización Leones del Caracas se une al duelo por el sensible fallecimiento de Carmen María Montiel Guillén de Coronil, madre de nuestro Gerente General, Juan Cristóbal Coronil. A todos sus familiares y allegados, nuestro más sentido y sincero pésame. Paz a su alma”, escribieron.