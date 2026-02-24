MLB: José Caballero quiere asumir más protagonismo con los Yankees en 2026

Suscríbete a nuestros canales

En los Yankees de Nueva York hay nombres que imponen respeto y se espera que otras figuras den ese paso hacia delante para tener éxito y eso se espera de José Caballero. El panameño entiende el peso de vestir el uniforme a rayas y, de cara a la temporada 2026, su meta es clara, ya que quiere ser una pieza complementaria y convertirse en un protagonista cotidiano en la alineación.

El pelotero de 29 años es reconocido por su velocidad y capacidad para defender varias posiciones del cuadro, un aspecto que es vital para cualquier equipo. Aunque suma 18 jonrones en su trayectoria en las Grandes Ligas, está convencido de que su poder todavía no se ha reflejado por completo en el terreno de juego.

Yankees de Nueva York - José Caballero

En estos momentos, vive su primera pretemporada completa con los New York Yankees, tras arribar desde los Tampa Bay Rays a mediados del 2025. En este contexto, parece tener una oportunidad inmejorable de hacerse con la titularidad en el campocorto.

Su enfoque principal está en golpear la pelota con mayor autoridad y aprovechar mejor los conteos favorables en cada uno de sus turnos al bate.

En la campaña 2025, terminó con 126 juegos disputados, seguido de 314 turnos, 52 carreras anotadas, 74 imparables, 18 dobles, un triple, cinco jonrones, 36 remolcadas, 49 bases robadas, 47 boletos, 98 ponches y promedio de .236.

Finalmente, no cabe duda de que tiene sus objetivos claros para esta campaña 2026 y por eso quiere tener más protagonismo a través del poder ofensivo, con la finalidad de ser un arma letal para que su organización de los Yankees de Nueva York luche por el título divisional y la Serie Mundial.