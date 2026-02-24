Chris Sale y los Braves sellan el futuro: Extensión récord para el as de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que asegura la continuidad de uno de los brazos más dominantes de la actualidad, los Atlanta Braves y el lanzador zurdo Chris Sale han llegado a un acuerdo para una extensión de contrato por un año y 27 millones de dólares para la temporada 2027. El pacto incluye, además, una opción del club para 2028 valorada en 30 millones de dólares.

Con este acuerdo, Sale, quien cumplirá 37 años el próximo mes, evita la agencia libre tras la temporada 2026 y se posiciona para posiblemente terminar su carrera con la organización de Georgia, consolidándose como el pilar veterano de la rotación.

Un renacimiento histórico en Atlanta

La apuesta de los Braves por Sale ha resultado ser uno de los mayores éxitos de la gerencia de Alex Anthopoulos. Desde su llegada en un canje con los Red Sox antes de la temporada 2024, el zurdo ha silenciado las dudas sobre su durabilidad con números de leyenda, registrando una efectividad (ERA) de 2.46 y un FIP de 2.33 en sus dos campañas con el equipo.

Su consagración llegó en 2024, cuando conquistó la Triple Corona de pitcheo (liderando en victorias, ERA y ponches), además del Guante de Oro y su primer premio Cy Young de la Liga Nacional. En total, acumula un récord de 25-8 en 50 aperturas combinadas entre 2024 y 2025.

Estructura financiera y jerarquía en el equipo

Los detalles del acuerdo reflejan la confianza ciega de la franquicia en el brazo del zurdo. Para la campaña de 2026, Sale ya tenía asegurado un salario de 18 millones de dólares tras ejercerse una opción previa. Sin embargo, la nueva extensión garantizada para 2027 elevará su ficha a los 27 millones, convirtiéndolo en el jugador mejor pagado del roster de los Braves y estableciendo el valor anual promedio más alto en la historia de la organización. El compromiso podría extenderse hasta 2028 si el equipo decide ejecutar la opción de 30 millones, lo que mantendría a Sale en la lomita hasta los 39 años.

El pilar de la rotación

A pesar de haber lidiado con una fractura en la caja torácica que lo mantuvo fuera durante parte de la temporada 2025, Sale regresó para el último mes de competición demostrando que su capacidad para retirar bateadores sigue intacta, finalizando ese año con un WHIP de 1.07 y 165 ponches en 125.2 entradas.