MLB: Luis Arráez enciende la regadera en San Francisco con su primer juego multi-hit

La jornada de este lunes subió el telón de manera oficial a la primera semana de juegos de exhibición del Spring Training. Entre los peloteros venezolanos más productivos sobresalió Luis Arráez, quien ya está demostrando que irá con todo por el título de bateo en la Liga Nacional con Gigantes de San Francisco.

Arráez en modo Gigante

En un encuentro que se disputó en el Scottsdale Stadium, el conjunto de la bahía superó por 6 a 2 a los Atléticos. Allí, el grandeliga venezolano tuvo su cuota de importancia tras irse de 3-2 con doble y par de carreras impulsadas.

Su primer aporte llegó en la parte baja del tercer capítulo, cuando un sencillo al jardín derecho le permitió a Harrison Bader anotar desde la intermedia con la primera rayita de los Gigantes.

Luego, en el quinto, Luis Arráez sonó un batazo más potente que por reglas de terreno se convirtió en un doble. De esa manera remolcó otra carrera para los Gigantes, la tercera de ese entonces.

Con esta actuación, La Regadera batea para .500 de promedio en este inicio de Spring Training, con tres imparables en seis visitas al plato. Recordemos que en su debut con el uniforme de San Francisco, el pasado domingo, ligó de 3-1. En ambos careos ha sido primer bate y segunda base.