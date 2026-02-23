MLB: Maikel García sigue activo con el madero y apunta alto al Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

En medio del Spring Training y la temporada 2026 de las Grandes Ligas se encuentra el Clásico Mundial de Beisbol 2026, un evento en el que Maikel García espera hacer historia con la Selección de Venezuela. Pero mientras llega ese anhelado torneo, el Barrendero continúa agarrando ritmo con los Reales de Kansas City.

Otra buena presentación de Maikel

Durante la jornada de este lunes, el grandeliga venezolano vio acción con los suyos en un juego de exhibición contra los Cachorros de Chicago. A pesar de que terminaron cayendo con pizarra de 3 a 2, su actuación con el madero fue muy buena al ligar de 2-2.

En este primer juego multi-hit del Spring Training, Maikel García pegó par de sencillos en el primer y tercer episodio, aunque de poco sirvieron ya que sus compañeros no lograron llevarlo hasta el home. Asimismo, vale señalar que en la primera entrada trató de robarse la intermedia, pero el receptor Ariel Armas logró atraparlo con un gran lanzamiento.

De esta manera, el también infielder de los Tiburones de La Guaira acumula cuatro imparables en los ocho turnos al bate que tiene en sus tres presentaciones de los entrenamientos primaverales.

"Me siento mucho mejor que la temporada pasada. He visto muy bien los lanzamientos y eso me mantiene preparado para el Clásico Mundial. Solo queda seguir trabajando y hacer bien mis cosas", comentó en una reciente entrevista.