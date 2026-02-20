MLB: Maikel García apunta a varias marcas interesantes en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los jugadores con mejor progresión de la temporada 2025 de las Grandes Ligas, sin duda alguna, fue Maikel García. El infielder de los Reales de Kansas City tuvo su primer gran año en Las Mayores, al lograr promedios ofensivos bastante buenos de .286/.351/.449/.800, y fue ganador del Guante de Oro en la tercera base de la Liga Americana.

Ahora, de cara a la campaña 2026, el "Barrendero" buscará seguir con su magnífica progresión y afianzarse como una estrella. Además, está bastante cerca de una buena cantidad de números redondos para su joven carrera en la Gran Carpa, y en este nuevo año tendrá entre ceja y ceja apropiarse de estas marcas.

Maikel García y sus metas para 2026

Como bien acota el analista venezolano Anderson Vargas, Maikel García tiene a su alcance una buena cantidad de marcas individuales vitalicias para la temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas. Estas marcas son las siguientes:

23 2B para 100

64 hits para 500

23 HR para 50

16 RBI para 200

17 BR para 100

57 BB para 200

Ya afianzado como el tercera base titular de los Reales de Kansas City, el toletero tendrá tiempo de juego de sobra para apuntar alto y vivir otra temporada explosiva con el madero, por lo que no es descabellado pensar en verlo lograr la gran mayoría de estas interesantes e importantes metas.