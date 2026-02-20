Arquitecta venezolana enamoró a Horacio Pancheri, participante de "La Casa de los Famosos"

Suscríbete a nuestros canales

El actor y modelo argentino Horacio Pancheri es participante de la sexta temporada de “La Casa de los Famosos”, en la que muestra su carácter y carisma. Sin embargo, no muchos conocen que el artista tiene una relación desde algunos años con una guapa venezolana.

Horacio de 43 años y que ha participado en grandes novelas en México como “En tierra salvajes”, “El juego de las llaves”, “Vencer el pasado” y “La mexicana y el güero”, ha publicado en Instagram imágenes con la criolla, viviendo momentos de amor.

¿Quién es la venezolana?

La mujer se llama Isa Valero de Pancheri, una arquitecta venezolana. La pareja selló su amor en una bonita boda celebrada en el 2024 en México, luego de tres años de noviazgo.

Valero llevó un hermoso vestido blanco, luciendo radiante en la ceremonia civil.

El artista que busca ganar “La Casa de los famosos” de Telemundo, confirmó su relación con Isa en febrero del 2021, en 2023 se comprometieron y finalmente en el 2024 se casaron.

La mujer venezolana desconocida para el entorno farandulero de México, es poseedora de un gran estilo, entregada al diseño, al arte y de practicar actividades físicas, en especial correr.

Puro amor

Isa posee 59,1 mil seguidores en Instagram, con quienes comparte imágenes y videos del gran amor que siente por el actor, especialmente ahora que se encuentra en el reality show.

“Oficialmente empieza la aventura. Los retos grandes son para personas grandes. Estoy muy orgullosa de ti, sé el hombre que eres Horacio, auténtico, fuerte y con un corazón gigante. Aquí estamos apoyándote”, escribió en apoyo a su esposo.