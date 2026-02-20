WBC: Dos venezolanos entre los mejores lanzadores que estarán en el Clásico Mundial

Suscríbete a nuestros canales

En un análisis reciente de FOX de los diez mejores abridores que verán acción en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, la representación de Venezuela destaca al colocar a dos de sus figuras estelares en este prestigioso listado, reafirmando que el "Team Beisbol Venezuela" tiene argumentos de sobra para pelear por el título.

El as que brilla en los momentos grandes

Ubicado en la sexta posición del ranking global, Ranger Suárez llega al Clásico Mundial en la plenitud de su carrera. El zurdo, que recientemente pactó un contrato multimillonario de 130 millones de dólares con los Medias Rojas de Boston, se ha consolidado como uno de los lanzadores más confiables y dominantes de las Grandes Ligas.

Suárez no solo aporta efectividad, sino una frialdad sobre el montículo. Tras una temporada 2025 sobresaliente donde superó los 150 ponches y mantuvo una efectividad de élite, el oriundo de Pie de Cuesta se perfila para liderar la rotación venezolana. Su capacidad para inducir contactos débiles y su dominio de los lanzamientos quebrados lo convierten en una pesadilla para los bateadores zurdos y derechos por igual.

Velocidad y potencia para el cierre del Top 10

Cerrando el listado en la décima casilla aparece Jesús Luzardo. El siniestro ha demostrado que, cuando está sano, su arsenal es de calibre "All-Star". Durante la última campaña en Las Mayores, Luzardo alcanzó un hito personal al recetar 216 ponches. Aunque no estará durante la primera ronda, Luzardo se perfile como una pieza para usar en una hipotética segunda fase.

La presencia de Luzardo en el ranking subraya la profundidad del pitcheo venezolano. A diferencia de ediciones anteriores donde el relevo era la principal fortaleza, Venezuela cuenta ahora con abridores de primera línea que pueden competir de tú a tú con las potencias de Estados Unidos y Japón.