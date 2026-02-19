Yoelbis González busca mantener la racha de victorias con este ejemplar el domingo

Suscríbete a nuestros canales

La tarde del domingo 22 de febrero del 2026 en el hipódromo La Rinconada, se realizará la reunión hípica número nueve del primer meeting con una agenda de 11 carreras, con una prueba Condicional Especial para yeguas maduras en recorrido de 1.200 metros y contará con la participación del jockey profesional Yoelbis González.

La Rinconada: Yoelbis González y sus montas del domingo en la reunión nueve

De los siete compromisos de montas que tiene el joven profesional del látigo, la primera de ellas será con la yegua Princesa Manuela en la primera competencia, presentada por el entrenador Luis Peraza, de la cual manifestó lo siguiente: “La conozco muy bien, va a correr ahora en su lote y espero una buena actuación de ella”.

“En la tercera carrera, a la yegua Mother Carmen, que también conozco a la perfección, pienso que el lote esta bastante parejo y esperamos una muy bonita carrera de esa yegua”. En la cuarta, el caballo Colossus, venimos de ganar en gran forma, pienso que es uno de los mejores que montado y esperemos mantener la racha con él”.

Por su parte, a nivel de las pruebas del 5y6 nacional, González montará a la yegua Miss Blaugrana de Fredy Petit en la primera válida y comentó de ella, lo siguiente: “Es una yegua que viene de correr muy bien la semana pasada, se tomó la decisión de correrla seguido ya que llegó en excelentes condiciones y esperamos que tenga otra gran mejoría para esta oportunidad”.

“En la séptima, la yegua Gran Feronía (Antonio Martínez), ella en su última llegó a nariz (de Yarel) en una carrera increíble que pierde y esta vez esperemos tener la suerte de poder ganar”. “En la octava, el caballo Cosmos, lo he conducido varias veces pienso que el factor distancia no lo ayuda, pero puede estar haciendo una buena carrera”.

Por último, “culmino mis compromisos en la sexta válida con la yegua Miss Billion, que en su última carrera figuró, ha mejorado y mantiene buenas condiciones en cancha y esperemos que en está oportunidad, se nos presente la carrera para ganarla”.