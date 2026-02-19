MLB: Los Dodgers cuentan con importante presencia venezolana para el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Los Ángeles Dodgers inician su preparación primaveral con una notable representación venezolana que dará mucho de qué hablar. De cara a una nueva temporada de la Major League Baseball 2026, la organización ha mejorado considerablemente su roster del 2025 y, gracias a esto, sus expectativas son más que altas para volver a la Serie Mundial.

Si bien es cierto, el Spring Training siempre abre espacio para ajustes, competencias internas y oportunidades inesperadas para distintos peloteros. En ese escenario, varios nombres venezolanos generan expectativa tanto por su trayectoria como por el rol que podrían asumir durante la campaña regular si logran hacer el equipo.

Dodgers – Venezolanos

Algunos parten con puestos consolidados, mientras otros buscarán sorprender y ganarse un lugar definitivo y ayudar al equipo a regresar a lo más alto de la Gran Carpa. Uno de los casos que más atención genera es el de Brusdar Graterol, quien comenzará los entrenamientos bajo observación médica, un aspecto que lo ha mermado de su mejor versión en los últimos años.

Por su parte, Miguel Rojas aparece como una pieza versátil dentro del infield y que tendrá más responsabilidad para este año. El veterano podría ver acción importante en la segunda base, ofreciendo seguridad defensiva y liderazgo en el clubhouse, algo que ha demostrado especialmente en el 2025 con sus históricas actuaciones en postemporada.

En el cuerpo de relevistas, al igual que Graterol, Edgardo Enríquez intentará consolidarse como una pieza confiable desde el montículo para el cuerpo técnico. Su desempeño en la primavera será determinante para definir su rol en el bullpen.

Finalmente, el receptor Eliezer Alfonzo tendrá el desafío de competir por un puesto como respaldo detrás del plato, siendo este uno de los casos a seguir dentro de la franquicia en estos entrenamientos primaverales.