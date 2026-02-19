¿Se escapa solo? Entérate de los datos reveladores que "ponen a valer" a Catire Pedro este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La mesa está servida en el óvalo de Coche para que este domingo 22 de febrero, con 11 carreras programadas se realice la novena reunión de la temporada 2026 por lo que prometerá emociones y adrenalinas fuertes, al destacar una Condicional Especial que enfrentará a las yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años y es allí donde la tradición se encuentra con la jugada ganadora.

Datos curiosos: Ejemplar ciclo no válido La Rinconada

En la cuarta carrera, se correrá para el lote de caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.400 metros.

El alazán Catire Pedro (número 1), pues repite la monta del aprendiz Winder Véliz y presentada por Luis Peraza, es uno de los competidores para el ciclo no válido de la jornada dominical.

En su última actuación, el pupilo de Peraza llegó tercero a 6 cuerpos del ganador Colossus disputada el día 25 de enero del presente año.

Asimismo, Catire Pedro vendrá a la competencia con mucha expectativa, pero a su vez tiene preminencia en unos datos que son sumamente curiosos e interesantes.

Primeramente, le tocó un buen puesto de partida (1) y segundo, es que de los participantes para esta carrera, el pupilo de Peraza es que tiene más experiencia en correr tiros largos o tiros de alientos, aunque es millero nato.

Además, para esta competencia del día domingo el ejemplar correrá nuevamente en el trayecto de los 1.400 metros, por lo que no será la excepción y en esta ocasión sacará su punto fuerte que es la velocidad para buscar su primera victoria del año.

De esta manera y aún con estos datos informativos a favor, el nacido y criado en el Haras Vista Hermosa deberá desafiar y estar en la búsqueda de su primera victoria del año en la arena caraqueña.