Ajuste cómodo y yunta ganadora: La fórmula perfecta para que esta yegua pueda buscar su primera victoria del año en el 5y6

El primer meeting de la presente temporada continúa este domingo 22 de febrero en el hipódromo La Rinconada, con lo que será la muestra de la reunión número 09 una cartelera de 11 carreras que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años.

La séptima competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutante o no ganadoras, en distancia de 1.400 metros.

Bella Zafiro: 5y6 R09 La Rinconada Dato Hípico

De las 10 corredoras inscritas, está presente Bella Zafiro (número 3), con la monta del jockey Félix Velásquez y presentada por Germán Rojas para los colores del Stud Excelso.

La alazana viene de llegar séptima en su actuación pública del día 08 de febrero, con el aprendiz Ángel Ybarra a 2 1/2 cuerpos de la ganadora Yarel.

Ajuste: La Rinconada

La pupila de Rojas ajustó el miércoles 18 de febrero, 49.4 para 800 metros, en silla, al tiro, cómoda y muy bien, con remate de 12.3, con el mismo Félix Velásquez. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritas de la carrera: Yeguas