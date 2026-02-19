Ajuste cómodo y yunta ganadora: La fórmula perfecta para que esta yegua pueda buscar su primera victoria del año en el 5y6

El primer meeting de la presente temporada continúa este domingo 22 de febrero en el hipódromo La Rinconada, con lo que será la muestra de la reunión número 09 una cartelera de 11 carreras que incluye una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años.
La séptima competencia, segunda válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro años, debutante o no ganadoras, en distancia de 1.400 metros.
De las 10 corredoras inscritas, está presente Bella Zafiro (número 3), con la monta del jockey Félix Velásquez y presentada por Germán Rojas para los colores del Stud Excelso.
La alazana viene de llegar séptima en su actuación pública del día 08 de febrero, con el aprendiz Ángel Ybarra a 2 1/2 cuerpos de la ganadora Yarel.
Ajuste: La Rinconada
La pupila de Rojas ajustó el miércoles 18 de febrero, 49.4 para 800 metros, en silla, al tiro, cómoda y muy bien, con remate de 12.3, con el mismo Félix Velásquez. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).
Favoritas de la carrera: Yeguas
- Miss Coco: Reaparece a la arena caraqueña luego de un corto paro de 35 días sin correr y va con mucho chance para buscar su primera victoria de la mano de la yunta ganadora: Winder Véliz/César Pérez. Así es que no la olviden.
- Gran Feronia: Con un segundo lugar en su competencia anterior que, además fue un final cerrado y de foto, la tordilla cuatroañera demuestra que tiene los recursos para buscar su primer triunfo de la mano de Yoelbis González en la silla y Antonio Martínez en la preparación, por lo que decidirá en los metros finales y esta vez creemos que se tomará su foto en el paddock. Mucha suerte a todas las conexiones.
- Catira Mercedes (USA): De tener una buena partida alazana norteamericana dará una fuerte lucha con el resto de los favoritas y cuidado que podría marcar el ritmo de su velocidad, por lo que sorprenderá en los metros decisivos. Anótenla para el cuadro.