¡Movimiento en La Rinconada! Ejemplar importado Rozagante estrena cuadra y este es su nuevo entrenador

Este miércoles 18 de febrero en horas de la tarde se conoció a través de la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH) que el ejemplar importado Rozagante (USA) pasó a las manos del entrenador Luis Peraza.

El caballo, que anteriormente formaba parte de la cuadra del trainer Gabriel Márquez trabajó de segunda vuelta y ajustó este mismo miércoles de la siguiente manera: 38.2 para 600 metros, en silla, contenido, con remate de 13 segundos exactos. Fue en ese registro donde se evidenció que su nuevo preparador es el destacado Luis Peraza.

Rozagante: La Rinconada Datos Hípicos

Es importante recordar que el estadounidense Rozagante, un zaino de cuatro años de edad, al mismo tiempo propiedad del Stud Don Rafael V, fue el primer favorito y se perfiló como la línea de Gaceta Hípica en su última actuación que fue la segunda válida para el juego del 5y6 de la segunda reunión del primer meeting.

Fue conducido por Yaniel Caguado, por lo que finalizó en la décima posición, en una carrera disputada sobre 1.200 metros y ganada por Noqueador el día domingo 18 de enero en el óvalo de La Rinconada.

Sin embargo, finalizada la actividad dominical la Junta de Comisarios del INH dio a conocer las resoluciones y determinaron lo siguiente.

INFORMES: “El jinete YANIEL CAGUADO del ejemplar ROZAGANTE (USA) N°09, informó que su conducido, corrió negado”.