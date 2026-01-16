Antes de sellar tu cuadro: Mira cómo se vio en el ajuste de la línea de Gaceta Hípica el domingo en la R02

Suscríbete a nuestros canales

La segunda jornada se realizará el domingo 18 de enero en las instalaciones del hipódromo La Rinconada que incluye una completa programación de 10 carreras, entre ellas: La 50ma edición del Clásico Andrés Bello (GII) y la edición número 77 del Clásico Inauguración Francisco de Miranda (GII).

La sexta competencia, segunda válida para el 5y6, es para caballos nacionales e importados de cuatro años, ganadores de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros más un premio especial adicional de $27.040.

De los 10 participantes que conforma la nómina de participantes se encuentra el norteamericano Rozagante (USA) (número 9), en esta oportunidad será montado por Yaniel Caguado y la preparación de Gabriel Márquez para los colores del Stud Don Rafael V, además de ser el primer favorito para Gaceta Hípica.

El nacido en Kentucky, EEUU reaparece luego de 42 días y en este momento mantiene su campaña de un triunfo para nueve actuaciones.

En su última carrera efectuada el día 07 de diciembre de 2025 llegó segundo a 3 1/4 cuerpos del ganador Tio Carlitos.

El día miércoles 14 de enero, el presentado por Márquez galopó dos vueltas, en silla. Así lo publicó la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

